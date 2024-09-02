Çorlu\'da Şiddetli Yağış Cadde ve Sokakları Suyla Kapladı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

İlçede aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağışta, başta Bülent Ecevit Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi olmak üzere bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler, kapalı alanlara sığındı. Önemli noktalarda görev alan trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Belediye ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı.