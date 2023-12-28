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Çorlu'da silahlı kavga: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da silahlı kavga: 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çorlu\'da silahlı kavga: 4 kişi yaralandı
28.12.2023 - 12:41,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Eski Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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