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Çorlu'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorlu'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Çorlu\'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı
30.12.2023 - 13:19,
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 şüpheli tutuklandı.

Eski Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.V, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine getirildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, Çorlu, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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