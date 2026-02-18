Çorlu’da Sosyal Market ve El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
Çorlu’da Sosyal Market ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Çorlu’da Sosyal Market ve El Sanatları Sergisi Açıldı
18.02.2026 18:29
Çorlu'da denetimli serbestlik kapsamında sosyal market ve el sanatları sergisi açıldı, destek sağlandı.

TEKİRDAĞ Çorlu ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, ihtiyaç sahibi yükümlülere destek amacıyla oluşturulan sosyal market ile yükümlülerin ürettiği ürünlerin yer aldığı el sanatları sergisi açıldı.

Çorlu Adliyesi'nde açılan sosyal market ve el sanatları sergisinin açılışına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölge Müdürü Halil Hız, koruma kurulu üyeleri, hakim ve savcılar, Çorlu Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, denetimli serbestlik ve adliye personeli katıldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, denetimli serbestlik uygulamalarının yalnızca bir infaz yöntemi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu sistem, bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen güçlü bir rehabilitasyon modelidir. Bizler burada sadece denetim yapmıyoruz, aynı zamanda insan hayatına dokunan, bireyin yeniden ayağa kalkmasını sağlayan bir sosyal sorumluluk görevini yerine getiriyoruz. Denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasında yerel yönetimlerimizin, sosyal hizmet kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları büyük önem taşımaktadır. Kurumlar arası iş birliği ne kadar güçlenirse, toplumsal fayda da o ölçüde artacaktır. Özellikle yükümlülerimizin meslek edinmesi, üretime katılması ve sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi noktasında belediyelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın daha aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü üretime katılan, bir meslek sahibi olan ve sosyal hayata adapte olan bireyin yeniden suç işleme ihtimali önemli ölçüde azalacaktır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sosyal market ve el sanatları sergisi, kurumlar arası iş birliğinin somut bir örneğidir. Bu çalışmalar sayesinde yükümlülerimiz boş zamanlarını verimli ve tatmin edici şekilde değerlendirmekte, düzenlenen kurslar aracılığıyla kişisel gelişimlerini sürdürmekte ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarma imkanı bulmaktadır. Bu tür projeler; suçun tekrarını önleme, bireyin öz güvenini artırma ve toplumsal kabul sürecini güçlendirme açısından son derece kıymetlidir. Denetimli serbestlik sisteminin toplum güvenliğine katkısı yalnızca denetimle sınırlı değildir. Rehabilitasyon odaklı çalışmalar sayesinde bireylerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek mümkündür. Unutmamalıyız ki topluma kazandırılan her birey, aslında toplum güvenliğine yapılan en büyük yatırımdır."

Programda, sosyal marketin kurulması ve el sanatları atölyesinin hayata geçirilmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür edildi. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak projelerin ileriki süreçte artırılarak devam edeceği ifade edildi.

