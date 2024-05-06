Çorlu\'da taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
S.Z. yönetimindeki taksi, Reşadiye Mahallesi'nde A.Ş. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Ş, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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