Çorlu'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve 5 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorlu'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve 5 Sikke Ele Geçirildi

Çorlu\'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve 5 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ilçedeki iki evde yapılan aramada heykel, sikke, tabanca ve mermiler bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel ve 5 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler ilçedeki iki evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, 5 sikke, tabanca ve 63 mermi ele geçirildi. ???????

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve 5 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika

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