Çorlu'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Çorlu'da Tarım Arazisinde Yangın

Çorlu\'da Tarım Arazisinde Yangın
20.06.2026 21:10
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Çorlu'da çıkan yangında 60 dönüm buğday ve kanola tarlası zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında, 60 dönüm buğday ve kanola ekili alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçenin Sarılar Mahallesi yakınlarında buğday tarlasında çıktı. Tarladan yayılan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahalle sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kanola tarlalarına sıçradı. Yangının çevredeki tarım alanlarına yayılmasını önlemek amacıyla kepçe ve greyderlerle şerit açılarak alevlerin önü kesildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 30 dönüm buğday ve 30 dönüm kanola tarlası zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika

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