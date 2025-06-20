Çorlu'da TIR çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Fahat Özdoğan'a (78) TIR çarptı. Özdoğan hayatını kaybetti, TIR şoförü kaçtı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Çorlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Minibüsten inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a, henüz şoförünün kimliği belirlenemeyen TIR çarptı. TIR şoförü aracıyla kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
Haber- Kamera: Mehmet YİRUN- Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),
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