Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iş yerinde 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İş yeri sahibi Ş.K. ve iş yerinde bulunan F.D. ile A.A. gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine Ortacami Mahallesi'nde S.I'nın evinde arama yaptı.
Evinde ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine K.S'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Uyuşturucu Baskını: 3 Gözaltı - Son Dakika
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