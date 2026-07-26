Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

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Çorlu'da evinde ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Gözaltı, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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