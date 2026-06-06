Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

06.06.2026 13:44
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Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde otomobilde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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