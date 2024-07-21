Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde, Kemalettin Mahallesi'nde E.A'ya ait evde yapılan çalışmada uyuşturucu bulundu. Evde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve E.A. ile evde bulunan M.T. ve B.K. gözaltına alındı. Aynı gün Hayrabolu ilçesinde ise Aydınevler Mahallesi'nde durdurulan M.B. isimli şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu ve gözaltına alındı. Şarköy ilçesinde ise Camikebir Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve otomobil sürücüsü M.G. ile yolcu E.B. gözaltına alındı.

21.07.2024 15:57
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Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde E.A'ya ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

E.A. ile evde bulunan M.T. ve B.K. gözaltına alındı.

Hayrabolu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.B'yi Aydınevler Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Camikebir Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada, araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü M.G. ve otomobilde bulunan E.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hayrabolu, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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