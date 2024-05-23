Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Kemalettin Mahallesi'nde R.P'nin evinde uyuşturucu bulundu. Zanlı gözaltına alındı.

23.05.2024 09:39
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Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde R.P'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

İş yerinde makaron ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 240 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir iş yeri ve ikamette yaptıkları aramada 2 bin 240 makaron ele geçirdi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.K. ve Ö. D'yi Hıdırağa Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Makaron, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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