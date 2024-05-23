Çorlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

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Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde R.P'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

İş yerinde makaron ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 240 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bir iş yeri ve ikamette yaptıkları aramada 2 bin 240 makaron ele geçirdi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri C.K. ve Ö. D'yi Hıdırağa Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.