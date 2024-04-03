Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
İki evde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda D.B. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle Edirne istikametine yaklaşık 2 saat yoğun araç kuyruğu oluştu.
Kayseri'de ramazanın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikaf sünneti için kentteki camilere kapandı. Gece ve gündüzlerini ibadetle geçirmek isteyenler, ilçe müftülüklerince uygun görülen ve hazırlanan camilerde itikafa girdi. Camilerde yatan ve yemek ihtiyaçlarını da burada gideren vatandaşlar, sohbet halkalarına katılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tespih çekiyor, geceleri teheccüd namazı kılıyor. Camilerde kalan vatandaşların, iftar ve sahur vakitlerindeki yemekleri de gönüllülerce karşılanıyor.
Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu. Zübeyde Kaya, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
Adıyaman İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.A. ile M.K. emniyete götürülerek sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir konteynerde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Nepal uyruklu 3'ü kadın toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Konteynerde su, yiyecek ve çuval ile kilimler bulundu. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgüte maddi destek sağladıkları ve dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?