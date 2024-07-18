Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaban domuzuna çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İbrahim Dikmen idaresindeki 59 ABB 520 plakalı otomobil, Seymen Mahallesi'nde bir anda yola çıkan domuza çarptı.
Kaza sonrası takla atan otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Begüm, Nazmiye ve Damla Dikmen yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Begüm Dikmen (30) hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Yaban Domuzuna Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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