Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Cemaliye Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Evde yapılan incelemede S.K. (77) isimli kadının cesedi bulundu.
Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Yangın: 77 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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