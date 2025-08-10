Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve tül fabrikasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın, tül üretimi yapan fabrikaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, tül fabrikasının yanında bulunan 2 iş yeri ve 2 kamyonet de zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Yangın Fabrikaya Sıçradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?