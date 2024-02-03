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Çorlu semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorlu semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Çorlu semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Cemaliye Mahallesi'ndeki semt pazarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Esnaflardan İ.D. ve Y.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

03.02.2024 09:39
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Cemaliye Mahallesi'ndeki semt pazarında esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası esnaftan İ.D. ve Y.D. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorlu semt pazarında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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