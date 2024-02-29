Çorlu tren faciası davası ertelendi, aileler tepkili

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanıklı davanın 19'uncu duruşması yapıldı. Aileler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte dava öncesinde Çorlu Santral'dan başlayarak "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla ve "Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet" sloganıyla duruşmanın yapılacağı salona kadar yürüdü. Duruşma, 25 Nisan'a ertelendi. Geciken adalete aileler tepki gösterdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin yargılamanın 19'uncu duruşması, bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma öncesinde aileler, Çorlu Santral önünde bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Aileler, yürüyüş sırasında, faciada yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla "Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet", "Çorlu'nun hesabı sorulacak" ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganları attı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer'in de katıldığı yürüyüşün ardından duruşmanın yapılacağı yere ulaşan aileler, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan "Adalet istiyoruz" dedi.

Faciada kızı Bihter ile kardeşlerini ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, gerçek sorumlular yargılanmadığı sürece adalet yerini bulmayacağını ve adaletin raylar altından çıkmayacağını söyledi.

"CEZAEVİNE GÖNDERİLMELERİNİ İSTİYORUZ"

Faciada oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz de şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki 4 gün önce Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'de daha önce genel müdür olan, Çorlu tren katliamı olduğu sırada genel müdür olan ve görevden alınan Veysi Kurt, bir kez daha genel müdürlüğe terfi etti. Bunu yapan bu ülkenin hükümetidir. Bunu yapan bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Onu yargı karşısına getiremeyen bu adalet saraylarının savcıları, hakimleridir. Bugün bizim karşımızda olmalıydı. Bugün Devlet Demiryolları yöneticileri, üst düzey yöneticileri, bürokratlar bir kez olsun sorgulanmamışken bugün bu davada bizim karşımızda ceza almaları gerekliydi fakat ne yazık ki biz bugün bunu göremedik. Etimizle tırnağımızla kazıya kazıya getirdiğimiz bu davada 4 kişiden 13 kişiye çıkarttığımız sanıkların elbette ki suçları var ve onların bugün bilinçli taksirle değil, olası kastla ceza almalarını istiyoruz. Bugün buradan hiçbir şekilde evlerine değil, tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini istiyoruz. Çünkü bu davalarda cezasızlık politikası devam ettikçe adalet, yargıya değil; hükümete, iktidara hizmet ettikçe bu toplumsal cinayetler Soma'da, Çorlu'da, İliç'te, Pamukova'da, Hendek'te hepimizin başına gelecek. Bizler ne yazık ki kanımızla, canımızla bedel ödeyeceğiz ve birileri bizim kanımızın üstünden ekmek yemeye devam edecek. Biz bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Bugün buradan adalet istiyoruz ve adalet bugün Türk yargısında gerçekleşti diyerek ayrılmak istiyoruz. İçeride bizi bekliyorlar. Biz de heyecanla kararı bekliyoruz. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

Davada mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı. Duruşma, 25 Nisan tarihine ertelendi. Geciken adalete aileler tepki gösterdi.