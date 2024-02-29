Çorlu tren kazası davası 25 Nisan\'a ertelendi! Aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin dava 25 Nisan'a ertelendi. Karara tepki gösteren aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarken, duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

SALONUN ÖNÜNE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Davanın 19'uncu duruşması bu sabah Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi kazada yakınlarını kaybedenler duruşmanın görüleceği salonun önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

DURUŞMA 25 NİSAN'A ERTELENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de ailelerle bir araya geldi. Mahkeme, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle davayı 25 Nisan'a erteledi.

KARAR AİLELERİN BÜYÜK TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Karar duruşmasının bir kez daha ertelenmesi kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz başta olmak üzere ailelerin büyük tepkisini çekti. Aileler duruşmanın ertelenmesini "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla protesto etti.

ÖZEL: ANNELERLE BİRLİKTE SENİ KOVALAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaleti ray altında bırakmayacağız. Esas mevzuyu biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun. Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kaç ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.