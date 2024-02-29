Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı

8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma 25 Nisan'a ertelenirken, kazada yakınlarını kaybedenler kararı "Hak, hukuk, adalet" sözleriyle protesto etti. Duruşmanın ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" dedi.

29.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018 yılında 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin dava 25 Nisan'a ertelendi. Karara tepki gösteren aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarken, duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

SALONUN ÖNÜNE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Davanın 19'uncu duruşması bu sabah Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi kazada yakınlarını kaybedenler duruşmanın görüleceği salonun önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı

DURUŞMA 25 NİSAN'A ERTELENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de ailelerle bir araya geldi. Mahkeme, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle davayı 25 Nisan'a erteledi.

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı

KARAR AİLELERİN BÜYÜK TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Karar duruşmasının bir kez daha ertelenmesi kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz başta olmak üzere ailelerin büyük tepkisini çekti. Aileler duruşmanın ertelenmesini "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla protesto etti.

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı

ÖZEL: ANNELERLE BİRLİKTE SENİ KOVALAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaleti ray altında bırakmayacağız. Esas mevzuyu biliyoruz. Kararı seçimden sonraya kaçırıyorsun. Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun. Ondan korkuyorsun. Yapacağınız rezillik ortaya çıktı sandıktan sonraya kararı kaçırıyorsun. İstediğin yere kaç ben bu annelerle birlikte seni kovalamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çorlu tren kazası davası 25 Nisan\'a ertelendi! Aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı

Tren Kazası, Özgür Özel, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 11:52:22. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'a ertelendi! Aileler "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement