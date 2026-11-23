Çorlu ve Süleymanpaşa'da uyuşturucu bulunan olaylarda şüpheliler gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde, Süleymanpaşa'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin üst aramasında ve Hürriyet Mahallesi'nde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde F.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
???????Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine T.T'yi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilin sürücüsü T.Y. gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?