Çoruh Nehri\'ne Uçan Otomobilde Baba-Oğul Kayboldu

ARTVİN'de Çoruh Nehri'ne uçan otomobildeki Selahaddin (65) ile oğlu Mecit Kaya (45) kayboldu. Akıntıya kapıldığı belirtilen baba- oğul için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Selahaddin ve oğlu Mecit Kaya'nın içerisinde bulunduğu otomobil, Çoruh Nehri'ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda nehir içerisinde araca ulaşıldı. Ancak yapılan incelemelerde, araçtaki baba ve oğula dair bir ize rastlanmadı. Nehirdeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri belirtilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Aracın bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma yapılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.