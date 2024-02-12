Çorum Alaca'da 12 Motosiklet Sürücüsüne 201 Bin 657 Lira Cezası - Son Dakika
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Çorum Alaca'da 12 Motosiklet Sürücüsüne 201 Bin 657 Lira Cezası

Çorum Alaca\'da 12 Motosiklet Sürücüsüne 201 Bin 657 Lira Cezası

Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan 12 motosiklet sürücüsüne toplamda 201 bin 657 lira para cezası uyguladı. Denetimlerde ayrıca, çalıntı ihbarı yapılan 2 motosiklet de sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

12.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:41
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Çorum'un Alaca ilçesinde gerekli belgeleri bulunmayan 12 motosiklet sürücüsüne 201 bin 657 lira para cezası uygulandı.

Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik denetimlerini artırdı.

Motosikletlere yönelik son bir haftada yapılan denetimlerde sürücü belgesiz araç kullanma, ruhsatsız araç kullanma, muayene eksikliği gibi kuralları ihlal ettiği belirlenen 12 motosiklet sürücüsüne 201 bin 657 lira ceza kesildi.

Denetimlerde ayrıca, hakkında çalıntı ihbarı yapıldığı belirlenen 2 motosiklet de sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka çekildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da 12 Motosiklet Sürücüsüne 201 Bin 657 Lira Cezası - Son Dakika
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