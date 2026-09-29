Çorum Alaca'da Ceritler Ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK 4009 bilim etkinliğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum Alaca'da Ceritler Ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK 4009 bilim etkinliğinde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Alaca\'da Ceritler Ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK 4009 bilim etkinliğinde buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Alaca'da TÜBİTAK 4009 desteğiyle Ceritler Ortaokulu'nda başlayan bilim ve teknoloji etkinliği 3 gün sürecek. Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin öncülüğündeki programın ilk gününde labirent, Makey Makey ve üç boyutlu kalem atölyeleri yapıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde "Bilimin İzinde Köyden Geleceğe" projesi çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik 3 gün sürecek bilim ve teknoloji etkinliği başladı.

Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin öncülüğünde, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında Ceritler Ortaokulu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde labirent takım etkinliği, Makey Makey tanıtımı ve üç boyutlu kalem tasarım atölyesi düzenlendi.

Labirent takım etkinliğinde küçük gruplara ayrılan öğrenciler, labirent problemini birlikte çözmeye çalıştı. Etkinlikle öğrencilerin stratejik düşünme, takım çalışması, liderlik ve kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Makey Makey etkinliğinde ise öğrencilere temel devre prensipleri, iletkenlik ve algoritma mantığı uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler, iletken maddelerden yararlanarak dijital enstrümanlar tasarladı.

Üç boyutlu kalem tasarım atölyesinde öğrencilere 3D kalemlerin çalışma mantığı ve üç boyutlu geometrik formların oluşturulması uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, hayal ettikleri nesneleri fiziksel modellere dönüştürdü.

Program kapsamında öğrencilere ara öğün ve öğle yemeği de ikram edildi.

Etkinliğin ikinci gününde öğrencilerle güneş enerjili mini robot, motorlu mini robot, kaleydoskop tasarım ve Hitit kil tablet yapımı atölyeleri gerçekleştirilecek.

Programın son gününde ise seramik hamuru tasarım atölyesi, Scratch tanıtımı ve bilim söyleşisi düzenlenecek.

Prof. Dr. Mustafa Büyükata'nın öğrencilerle bilim üzerine gerçekleştireceği söyleşinin ardından program, uçurtma etkinliğiyle sona erecek.

Kaynak: AA
Çorum AlacaTeknolojiEtkinlikTübitakEğitimGüncelBilimAlacaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi’nin talimatıyla silah sahiplerine çocuk güvenliği SMS’i gönderildi Bakan Çiftçi'nin talimatıyla silah sahiplerine çocuk güvenliği SMS'i gönderildi
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım
20:30
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un cezası belli oldu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
19:43
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak
Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 20:53:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Ceritler Ortaokulu öğrencileri TÜBİTAK 4009 bilim etkinliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei