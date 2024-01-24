Çorum Alaca\'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Zile Caddesi'nde iş yeri bulunan E.E. ve oğlu K.E. ile aralarında husumet bulunan A.B. ve oğlu S.B. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda E.E. ve oğlu K.E. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından araçlarıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne giden yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı baba ve oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı.