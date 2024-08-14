Çorum Alaca\'da Jandarma Bomba Arama Köpeği İle Silah Ele Geçirildi

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Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma bomba arama köpeği, yol kontrolünde durdurulan araçta 2 ruhsatsız silah ele geçirilmesini sağladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Alaca ilçesinde denetim yapmak üzere uygulama noktası oluşturuldu.

Burada durdurulan araçların sürücü ve yolcularına yönelik GBT kontrolü yapıldı.

Jandarma bomba arama köpeği Arşiv de uygulama noktasında araçlarda denetim yaptı.

Arşiv'in kontrol noktasında tepki verdiği bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.