Çorum Alaca\'da Kamyonet Tarlaya Girdi, Sürücü Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya giren kamyonetin sürücü yaralandı.
Sadık Y. (60) idaresindeki 34 GKG 711 plakalı kamyonet, Alaca- Sungurlu kara yolu Emekçi köyü yakınlarında yoldan çıkarak buğday ekili tarlaya girdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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