Çorum Bayat'ta mesire alanında çıkan yangın 500 dekara yayıldı
Çorum'un Bayat ilçesindeki Asmatepe Mesire Alanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bayat ve İskilip belediyeleri ile orman işletme ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 500 dekar alana yayıldı ve söndürme çalışmaları sürüyor.
Çorum'un Bayat ilçesinde mesire alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki Asmatepe Mesire Alanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Bayat ve İskilip belediyeleri ile Orman İşletme şefliklerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 500 dekar alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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