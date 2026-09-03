Çorum Bayat'ta takla atan araçta 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Bayat'ta takla atan araçta 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Çorum Bayat\'ta takla atan araçta 4\'ü çocuk 6 kişi yaralandı
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Bayat-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Bayat Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorum'un Bayat ilçesindeki trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Esra K. (26) idaresindeki 34 DD 7724 plakalı hafif ticari araç, Bayat- Ankara kara yolu Taşlıyokuş mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Elif Y. (29), Y.E.K. (1), A.K. (2), E.Ç. (10) ve A.Z.Y. (2), Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Bayat'ta takla atan araçta 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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