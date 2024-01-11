Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilerle bir araya geldi

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Aşgın, Çorum Belediyesi Düğün Salonu'ndaki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazetecilerin kentin gelişiminde önemli rol üstlendiğini belirten Aşgın, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.
Programa basın meslek örgütlerinin temsilcileri ile gazeteciler katıldı.
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