Çorum Belediyesi Sosyal Tesisinde Su Tasarrufu İçin Gri Su Teknolojisi Kullanılıyor

Çorum Belediyesinin sosyal tesisine kurulan "Gri Su Tekrar Kullanım Modülü" (Gri Su Tek) ile su tüketiminin yarı yarıya azaltılması hedefleniyor.
Lavabo ile banyoda kullanılan atık suyu filtre ve mor ışık teknolojisinden yararlanarak tuvalet temizliğinde kullanılabilir hale getiren Gri Su Tek, Çorum Belediyesinin Kadeş Barış Meydanı'ndaki Meydan Sosyal Tesisinin lavabosuna kuruldu.
Aylık ortalama 350 ton su tüketilen tesiste bir ay denenecek arıtma sistemi, başarılı sonuç vermesi durumunda 8 sosyal tesisin tamamına uygulanacak.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AA muhabirine, en fazla kuraklık riski taşıyan illerden olması nedeniyle Çorum'da su tasarrufunun çok daha önem taşıdığını söyledi.
Bu amaçla gri su teknolojisini denemeye karar verdiklerini ve ilk 4 günlük verilerin oldukça tatmin edici olduğunu ifade eden Yağbat, şöyle konuştu:
"Gerçekten sosyal mantıkla şehrimizdeki insanlarımıza, Çorum halkına hizmet ettiğimiz alanlardan sadece bir tanesi burası. Uygulamayı yaptığımız tesisin aylık 350 ton civarında su tüketimi var. En az yarısının tasarruf edilmesiyle ilgili bir süreç öngörüyoruz. Kurulumun yapıldığı günden bugüne kadarki veriler bize onu gösteriyor. Bir aylık kullanımdan sonra hem elektrik sarfiyatı hem dönüştürülen su miktarı, azaltılan su sarfiyatıyla ilgili kesin veriler elimizde olacak ama şu anda en az yüzde 50 tasarrufumuz var suyla ilgili."
AR-GE çalışmaları devam ediyor
Sistemin, lavaboda kullanılan suyun Gri Su Tekrar Kullanım Modülündeki tanklarda arıtılıp filtre edildikten sonra tuvalette kullanılması şeklinde çalıştığını anlatan Yağbat, şöyle devam etti:
"Bir sonraki aşamada da bu su dezenfekte edildikten sonra yüzey temizleyicileriyle kullanılabilir mi, bu sürece de bakıyoruz. Bu, Hitit Üniversitesinden mezun genç arkadaşlarımızın yaptığı bir teknoloji. Bu anlamda şehrimizin üniversitesinden mezun olan gençlerimize de destek sağlamış oluyoruz. Şu anda AR-GE gelişmelerini, araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar. Verimli olacaksa, sağlık açısından sıkıntı olmayacaksa daha farklı alanlarda da gri su teknolojisini kullanmaya devam edeceğiz."
Çorum Belediyesi olarak doğaya, çevreye ve kuraklıktan ötürü su kaynaklarına hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Yağbat, gelecek nesillere sürdürülebilir enerji kaynakları ve geri dönüştürülebilir atıkların değerlendirildiği bir kent bırakmayı vizyon olarak belirlediklerini kaydetti.
Çorum'da geri dönüşüm, suyun tasarruflu kullanımı gibi konularda vatandaşlara ve kurumlara örnek olacak projeler hazırladıklarının altını çizen Yağbat, gri su teknolojisinin ardından tesislere kurulacak yenilenebilir enerji sistemleri, mutfak atıklarının gübreye dönüştürülmesi gibi çalışmalarla kente yeni bir vizyon kazandıracaklarını ifade etti.
Belediyenin sosyal tesislerine Sıfır Atık Belgesi aldıklarını anlatan Yağbat, belge doğrultusunda tesisleri dönüştüreceklerini, Türkiye'de bu alanda ilk olmak istediklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Çorum Belediyesi Sosyal Tesisinde Su Tasarrufu İçin Gri Su Teknolojisi Kullanılıyor - Son Dakika
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da düzenlenen Açık Alan Yıldızlar Çim Hokeyi Türkiye şampiyonası finallerinde Bozüyük Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı, yenilgisiz olarak Muğla şampiyonu oldu ve Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Yatağan Ayser-Kazım Eren Yıldız Kızlar Çim Hokeyi takımı, grup maçlarında 4 maçı da gol yemeden kazanarak büyük bir başarı elde etti. Takım, Türkiye yarı finallerinde derece yapmayı hedefliyor.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. Mart ayında aranan 101 kişi ise yakalanarak adalete teslim edildi. Tutuklanan şüphelilerden 32'si adliyeye sevk edilirken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ve jandarma teşkilatı başarılı çalışmaları için teşekkür edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkenin demokrasi standardını yükselttiklerini ifade ederek, reformlar gerçekleştirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Tunç, yerel yönetimler ve hükümetler arasındaki uyumun önemine dikkat çekti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet götüren anlayışa sahip olduğunu vurguladı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti. Başkan Tekin, öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların; eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşamalarını sağlıyor. Çocuk etkinlik alanında ücretsiz olarak düzenlenen programlarda çocuklar çeşitli oyun aletleri, animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurunda Ramazan ayı boyunca eğlenceli vakit geçirebiliyorlar.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-14' operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda 50 şüpheli gözaltına alındı ve 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de yaptığı konuşmada, 1 Nisan'dan bir gün önce yapılacak olan yerel seçimlerde halkın sesini duyurması gerektiğini belirterek, 'Artık emeklinin, emekçinin, hayvancılıkla uğraşanın, esnafın sesini duyun yoksa biz yokuz' dedi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmada, makro dedektör, kazma, keser, çap, kürek ve levye ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 59 farklı suçtan aranan 92 şüpheli yakalandı. Yakalananların 36'sı hükümlü, 56'sı ise ifadeye yönelik aranıyordu.
On bir ayın sultanı Ramazan ayı Eyüpsultan'da birbirinden önemli etkinlikler ve programlarla dolu dolu geçiyor. İftar programları, söyleşiler, konserler ve çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yanında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarı da vatandaşların uğrak noktası oluyor. 60'ın üzerinde seçkin yayınevinin stant açtığı fuara her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösteriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?