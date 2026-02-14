Çorum Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin lira destek - Son Dakika
Çorum Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin lira destek

14.02.2026 17:09
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyeden sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin lira hibe desteği sağlayacaklarını söyledi.

Aşgın, Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen "Aile Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılında Aile Yılı münasebetiyle "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin başlatıldığını bildirdi.

Aile Yılı'nın 10 yıl boyunca devam edecek bir süreç olduğunu belirten Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak düğün salonu açtık. Sosyal yardım desteği alan 4 bin aileye yönelik düğün salonumuzda yüzde 40 indirimi zaten uyguluyorduk. Bizlerden yardım alan ailelerimizin düğün yapacak çocuklarına yönelik, başvurmaları ve durumlarının onaylanması halinde 50 bin lira geri ödemesiz yardım yapacağız." dedi.

Devletin şartları uygun olan evlenecek gençlere 150 bin lira, 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli kredi desteği verdiğini hatırlatan Aşgın, "Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bizim de çorbada katkımız olsun diye belediyemizden sosyal yardım alan 4 bin ailemizin çocuklarına 50 bin lira hibe sağlayacağız. Küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Anne dostu bir şehir olma iddiasında olan bir belediye olarak 50 bin lira hibe desteği sağlıyoruz. Bu uygulamamızı da ramazan ile birlikte başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

