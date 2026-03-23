Çorum BİLSEM, Sanat Kongresi'nde İki Proje ile Yer Alacak - Son Dakika
Çorum BİLSEM, Sanat Kongresi'nde İki Proje ile Yer Alacak

23.03.2026 15:29
Çorum BİLSEM, 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi'nde iki proje ile temsil edilecek.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin iki projeyle 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi'ne katılacağı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çukurova Bilim ve Sanat Merkezince Türkiye'de ilk kez 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi düzenleneceği belirtildi.

Kongrede, 2'si Çorum BİLSEM'den olmak üzere ülke genelinden 20 bildirinin yer alacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkezimizden iki ayrı projenin kabul edilmesi büyük bir başarı olarak kayda geçmiştir. Öğrencimiz Mavera Sena Karapıçak tarafından, danışman öğretmenimiz Mesut Taş rehberliğinde hazırlanan 'Yapay Zeka ve Geleneksel Resim İlişkisi Mercek Altında' başlıklı çalışma; yapay zeka destekli görsel üretimin geleneksel sanat üzerindeki etkilerini, sanatın özgünlüğü ve sürdürülebilirliği bağlamında ele almaktadır. Bir diğer başarılı çalışma ise öğrencimiz Ecrin Su Yurdakul tarafından, danışman öğretmenimiz Asu Berk rehberliğinde hazırlanan 'Anadolu Görsel Mirasının Dijital Sürdürülebilirliği: Çini ve Kilim Motifleri Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Farkındalık Çalışması' başlıklı bildiri olmuştur. İlimiz adına büyük bir gurur vesilesi olan bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi ve kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum BİLSEM, Sanat Kongresi'nde İki Proje ile Yer Alacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Çorum BİLSEM, Sanat Kongresi'nde İki Proje ile Yer Alacak - Son Dakika
