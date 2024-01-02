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Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi'nin İnşası Tamamlanıyor - Son Dakika
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Çorum'da 100. Yıl Millet Bahçesi'nin İnşası Tamamlanıyor

Çorum Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle yapımına başlanan 100. Yıl Millet Bahçesi'nin inşasının sona yaklaştığını duyurdu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bahçedeki çalışmaları inceleyerek, büyük oranda tamamlandığını belirtti. Ayrıca, bahçe etrafında otopark sorununu çözmek amacıyla yeni alanlar oluşturulduğu ve yol genişletmeleri yapıldığı da açıklandı.

Çorum\'da 100. Yıl Millet Bahçesi\'nin İnşası Tamamlanıyor
02.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:42
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Çorum Belediyesince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle yapımına başlanan 100. Yıl Millet Bahçesi'nin inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yıkılan Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı yerine inşa edilen 100. Yıl Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Aşgın, alanda çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Millet Bahçesi etrafındaki Hamit Kaplan Caddesi ve Bayındır 1. Sokak'ta açık otopark alanı oluşturduklarını anlatan Aşgın, "Millet Bahçemiz artık tamamlanmak üzere. Bölgedeki otopark sorununu çözüyoruz. Millet Bahçesi'ne gelen hemşehrilerimiz ve çevre sakinlerinin kullanabileceği bir otopark alanı oluşturduk. Ayrıca Bayındır Sokak'ı 15 metrelik yol ile genişlettik. Çevre yoluna kadar geniş bir yol ile bağlantısını sağladık. Gazi Caddesi ile Bayındır 1. Sokak arasına yeni bir yol açtık. Kaldırımlarımızı yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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