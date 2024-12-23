Çorum'da 1075 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da 1075 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Polis, Çorum'da sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği operasyonda 1075 litre içki ele geçirdi.

23.12.2024 20:17
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Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1075 litre sahte içkiye el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 100 litre el yapımı fermante içkiyle 75 litre distile (damıtma yöntemiyle alkol seviyesi artırılmış) alkollü içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Öte yandan ekiplerin evde arama yapması ve üretilen sahte içki, polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 1075 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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