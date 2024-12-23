Çorum'da 1075 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1075 litre sahte içkiye el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 100 litre el yapımı fermante içkiyle 75 litre distile (damıtma yöntemiyle alkol seviyesi artırılmış) alkollü içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Öte yandan ekiplerin evde arama yapması ve üretilen sahte içki, polis kamerasınca görüntülendi.