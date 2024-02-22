Çorum'da 14 okul servisi trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da 14 okul servisi trafikten men edildi

Çorum\'da 14 okul servisi trafikten men edildi

Çorum'da yapılan okul servisi denetimlerinde, 14 servis aracının şartları uygun olmadığı belirlendi ve trafikten men edildi. Denetimlerde emniyet kemeri, aydınlatma donanımı, yangın tüpü gibi kriterler kontrol edilirken, sürücülere güvenlik sorgusu yapıldı. Ayrıca, servis araçlarında görevlendirilen rehber personelin sertifikası ve yeleği kullanıp kullanmadığı da kontrol edildi. Son 6 ayda yapılan denetimlerde 38 okul servisi sürücüsüne toplam 41 bin 328 lira para cezası uygulandı.

22.02.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da, okul servislerine yönelik denetimlerde şartları uygun olmadığı belirlenen 14 servis aracı trafikten men edildi.

Kentte öğrencilerin okula güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce eğitim öğretim yılı boyunca denetim gerçekleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekipleri, bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda servis araçlarını denetledi.

Denetimde ekipler, servis araçlarında emniyet kemeri, aydınlatma donanımı ve yangın tüpü gibi kriterleri kontrol ederken, sürücülere de güvenlik sorgusu yaptı.

Denetimde ayrıca, servis araçlarında görevlendirilen rehber personelin sertifikası ve kullanmak zorunda olduğu yeleği kullanıp kullanmadığına bakıldı.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla her servis aracının ortalama ayda bir kez incelendiği denetimlerde, 6 ayda 2020 servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.

Son 6 aydaki denetimlerde 38 okul servisinin sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 41 bin 328 lira para cezası uygulandı, gerekli kriterleri taşımadığı belirlenen 14 servis aracı da trafikten men edildi.

Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Çorum, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 14 okul servisi trafikten men edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:22:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da 14 okul servisi trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement