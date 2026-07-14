Çorum Valisi şehit yakınları ve gazilerle buluştu - Son Dakika
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Çorum Valisi şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Çorum Valisi şehit yakınları ve gazilerle buluştu
14.07.2026 22:05
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Çorum Valisi Ali Çalgan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali, FETÖ'nün darbe girişiminin milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini vurguladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine direnirken hayatını kaybeden şehitlerin yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı.

Geçmişte saldırıların hep dış kaynaklı ordularla yapıldığını belirten Çalgan, "Bu kez devletin içine sızmış, devletin makamlarını işgal etmiş, üniformalarını kuşanmış, silahlarını almış bir grup, devlete isyan etti. Dertleri milli iradeyi, millet hakimiyetini yok sayarak, bir grubun, zihniyetin tahakkümünü bu milletin başına geçirmekti. Hamdolsun, şehitlerimizin ve sokaklara dökülen milyonlarca insanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu harekete direnmesi sonucunda, 24 saat bile sürmeyen bir mücadele sonunda teslim oldular." dedi.

Darbe girişiminin halkın sarsılmaz duruşuyla bertaraf edildiğini dile getiren Çalgan, "15 Temmuz 2016 gecesi devletimizi ele geçirmeyi ve milli iradeyi yok saymayı amaçlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü, milletimizin cesareti, feraseti ve vatan sevgisi sayesinde başarısızlığa uğramıştır. O gece yazılan destan, sadece bir darbenin önlenmesi değil, aynı zamanda bağımsızlığımıza, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıkma iradesinin tüm dünyaya ilanı olmuştur." diye konuştu.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurduğuna dikkati çeken Çalgan, "Meydanları dolduran vatandaşlarımız, tanklara, silahlara ve savaş uçaklarına karşı yalnızca yüreklerindeki iman ve vatan sevgisiyle durmuş, canlarını hiçe sayarak milletimizin iradesini hedef alan hainlere geçit vermemiştir. O gece milletimiz irade bizim, zafer bizim diyerek demokrasiye sahip çıkmış ve unutulmaz bir kahramanlık destanı yazmıştır." şeklinde konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum'un, Çanakkale Şehitliği'nde en fazla şehidi bulunan 8 ilden birisi olduğunu ifade etti.

Zamanın hızla aktığını, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Aşgın, "Şehitlerimizin yerini belki dolduramıyoruz ama cennet vatanımızda, ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce sofralarda, sokaklarda buluşuyoruz. Yavrularımız okullarına özgürce gidiyorlar. Bütün kurumlarımız, kuruluşlarımız, devletin tüm aygıtları Rabbimize hamd olsun ki çalışıyor." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016'da askeri hareketlilikten haberdar olduğunda endişe hissettiğini anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Bütün mazlumların umudu olan bu millet, yeryüzünde ne kadar mazlum, yoksul varsa hepsinin yüzünü döndüğü bu millet eğer diz çökerse, eğer Allah korusun bir işgal olursa, bir sıkıntı olursa yeryüzünde Allah'ın davasını temsil eden, mazlumlara sahip çıkan başka bir millet kalmaz. Endişe bunun endişesiydi, kişisel bir endişe değildi. Ama bir kez daha milletimiz mevzu bahis vatan, bayrak, dinimiz, değerlerimiz olunca şu siyasi parti, bu siyasi parti, saçı uzun, kısa, kulağında küpe var, yok, bunların hiçbirisi bir ayrım unsuru olmadan nasıl birlik olunur, nasıl beraberlik olunur ve nasıl vatan deyince o vatan nasıl kurtarılır, gösterdi. Ceketini çıkartarak egzozunu tıkamak suretiyle milletimiz o tanklara dur dedi, yukarıda uçan savaş uçaklarına dur dedi ve o vatanına, milletine sahip çıktı."

Programa Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

Kaynak: AA

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