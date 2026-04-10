Çorum'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı

Çorum'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı kura çekim töreniyle belirlendi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bakan Kurum, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Çorum Valisi Ali Çalgan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kurum'un hayallerine ortak olduğunu belirterek, şehit yakınları ve gazilerin kurasız ev sahibi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TOKİ Başkanı Sungur, ülke genelinde 1 milyon 762 bin konut rakamına ulaşıldığını ve Çorum'a toplam 31 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri tarafından dualarla kura çekimi başlatıldı. Proje kapsamında Çorum merkezde 1.200, Alaca'da 300, Bayat'ta 200, İskilip'te 300, Kargı'da 63, Laçin'de 26, Mecitözü'nde 28, Osmancık'ta 300, Sungurlu'da 400 ve Uğurludağ'da 50 konutun hak sahipleri belirlendi.