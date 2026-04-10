Çorum'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı

10.04.2026 21:42
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törende, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çorum'da inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahipleri belirlendi.

Çorum'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı kura çekim töreniyle belirlendi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bakan Kurum, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Çorum Valisi Ali Çalgan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kurum'un hayallerine ortak olduğunu belirterek, şehit yakınları ve gazilerin kurasız ev sahibi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TOKİ Başkanı Sungur, ülke genelinde 1 milyon 762 bin konut rakamına ulaşıldığını ve Çorum'a toplam 31 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri tarafından dualarla kura çekimi başlatıldı. Proje kapsamında Çorum merkezde 1.200, Alaca'da 300, Bayat'ta 200, İskilip'te 300, Kargı'da 63, Laçin'de 26, Mecitözü'nde 28, Osmancık'ta 300, Sungurlu'da 400 ve Uğurludağ'da 50 konutun hak sahipleri belirlendi.

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
