Çorum'da 20 Zanlı Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 6-13 Nisan'da çalışma yürütüldü.
Kentte vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 4 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?