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Çorum'da 2023 Yılında 28 Dernek Kuruldu, 39 Dernek Feshedildi - Son Dakika
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Çorum'da 2023 Yılında 28 Dernek Kuruldu, 39 Dernek Feshedildi

Çorum'da 2023 yılında 28 dernek kurulduğu, 39 derneğin de feshedildiği bildirildi. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında 62 derneğe eğitim verildiği, 228 derneğin denetlendiği ve 7 dernek hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında 7 derneğe proje destek ödemeleri yapıldığı ifade edildi.

Çorum\'da 2023 Yılında 28 Dernek Kuruldu, 39 Dernek Feshedildi
10.01.2024 - 12:23,
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Çorum'da 2023 yılında 28 dernek kurulduğu, 39 derneğin de feshedildiği bildirildi.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun 2023'te sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "İlimizde 2023 yılı içerisinde 28 dernek kurulmuş olup, 39 derneğin fesih işlemi gerçekleştirilmiştir. kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında 62 derneğe eğitim verilmiştir. Toplam 228 derneğin denetimi gerçekleştirilmiştir. 7 dernek hakkında adli işlem, 57 dernek hakkında idari işlem uygulanmıştır. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen 7 derneğe ait proje destek ödemeleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da 2023 Yılında 28 Dernek Kuruldu, 39 Dernek Feshedildi - Son Dakika
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