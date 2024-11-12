Çorum'da 21 Kayıp Şahıs Yakalandı

Çorum'da hakkında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 21 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan kişilere yönelik çalışma yaptı.
4-11 Kasım tarihlerinde yürütülen çalışmalarda, aralarında hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlardan yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalanarak adli birimlere teslim edildi.
Hakkında kayıp başvurusu yapılan 3 kişi de ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi.
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