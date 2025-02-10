Çorum'da 25 Suçlu Yakalandı

Çorum'da hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahkemelerce aralarında cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan yakalama kararı bulunan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
3-10 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmalarda 25 kişi yakalanarak, adli birimlere teslim edildi.
Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
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