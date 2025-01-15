Çorum'da 254 Proje Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum'da 254 Proje Tamamlandı

Vali Çalgan, 2024'teki 397 projeden 254'ünün tamamlandığını ve toplam harcamanın %53,75 olduğunu açıkladı.

15.01.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, 2024'te Çorum'da kamu kurumlarınca hayata geçirilen 397 projenin 254'ünün tamamlandığını söyledi.

Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2024'te planlanan 397 projenin toplam bütçesinin 40 milyar 703 milyon 166 bin lira olduğunu bildirdi.

Projeler için yıl boyu 21 milyar 878 milyon 713 bin lira harcandığını belirten Çalgan, "Toplam harcama, proje tutarlarının yüzde 53,75'ine ulaşmıştır. Yürütülen 397 projenin yüzde 63,98'i, yani 254 projeye tamamlanmıştır. 87 proje devam etmektedir. 3 proje ihale aşamasındadır, 12 projeye başlanamamıştır. 5 proje ise tasfiye edilmiştir. Yürütülen projeler ağırlıklı olarak sosyal sektördeki projelerdir. Bu sektörde 161 proje bulunmaktadır. Proje bedeli açısından ulaştırma-haberleşme sektörünün önde olduğu görülmektedir. Bu sektörde 91proje mevcuttur." dedi.

Proje yürüten kurumların temsilcilerine teşekkür eden Çalgan, 2025'te yürütülecek projeler için kurumların temsilcilerinden gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Çalgan, "Yatırımların zamanında yapılması için gerekli gayretin gösterilmesini, oluşabilecek engellerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını, koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi verilerek kurumlar arası iletişimin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi ve çözüm odaklı çalışılması hususlarına dikkat edilmesinin özellikle yatırımcı kurumlarımızdan rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kamu kurumlarının sunumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Çalgan, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 254 Proje Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da 254 Proje Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.