Çorum'da 3 Bin 239 Haneye 5 Milyon 668 Bin Kilogram Kömür Dağıtıldı - Son Dakika
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Çorum'da 3 Bin 239 Haneye 5 Milyon 668 Bin Kilogram Kömür Dağıtıldı

Çorum\'da 3 Bin 239 Haneye 5 Milyon 668 Bin Kilogram Kömür Dağıtıldı

Çorum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldığı bildirildi. SYDV tarafından yapılan açıklamada, 2023-2024 kömür yardımı programının tamamlandığı ve 2024-2025 kış dönemi kömür başvurularının 1 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

13.02.2024 15:15
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Çorum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, SYDV tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere 1750'şer kilogram kömür dağıtıldı.

Bu kapsamda 2023-2024 kömür yardımı programının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çorum merkezde 2 bin 280 haneye 3 milyon 990 bin kilogram, merkez köylerdeki 959 haneye 1 milyon 678 bin kilogram olmak üzere toplam 3 bin 239 haneye 5 milyon 668 bin kilogram kömür dağıtımı gerçekleşmiştir. 2024-2025 kış dönemi kömür başvuruları, takriben 1 Eylül'de başlayacaktır."

Kaynak: AA

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Eylül, Çorum, Valilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da 3 Bin 239 Haneye 5 Milyon 668 Bin Kilogram Kömür Dağıtıldı - Son Dakika
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