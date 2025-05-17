Çorum'da 3 Zincir Market Kapatıldı

Çorum'da kurallara uymayan 3 zincir markete kapatma cezası

ÇORUM - Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son kullanma tarihi geçen ürün satışı yapan 3 zincir market şubesini mühürleyerek kapatma cezası uyguladı.

Çorum genelinde market denetimlerini aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 1 yıl içerisinde reyonlarında 2.kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 3 zincir market şubesine kapatma cezası uyguladı. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnaf ziyareti sırasında girdiği bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek Zabıta Müdürlüğü'ne talimat vermişti. Markete bu yıl içerisinde aynı olayı ikinci kez tekrarlaması nedeniyle 1 gün süreyle kapatma cezası verilirken, aynı zincir markete ait 2 şubesi daha yapılan denetimler sonucunda 1 gün süre ile kapatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapatma kararının tebliğ edilmesinin ardından market şubelerine giderek kapıları mühürledi. Ayrıca marketlere, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

Halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, "Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatları doğrultusunda marketlere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Kasa ve reyon fiyat farkı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde öncelikle cezai işlem uyguluyoruz. Aynı marketin ihlallere devam etmesi durumunda ise Belediye Encümeni kararıyla kapatma cezası veriyoruz. Bugün de aynı tespitten dolayı ikinci kez işlem yaptığımız market şubesini 1 gün süreyle kapattık. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına ve tüketicinin zarara uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir. Vatandaşlarımızdan, marketlerden alışveriş yaparken mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etmeleri halinde Alo 153 Zabıta Hattı'na ya da Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattımıza bildirimde bulunmalarını istiyoruz" dedi.