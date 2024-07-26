Çorum'da 431 Yatırım Projesi Yürütülüyor - Son Dakika
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Çorum'da 431 Yatırım Projesi Yürütülüyor

Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte toplam tutarı 40 milyar 27 milyon lira olan 431 yatırım projesinin yürütüldüğünü açıkladı. Dağlı, projelerin tamamlanma durumunu ve harcamaları da paylaştı.

26.07.2024 15:03
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Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kentte toplam tutarı 40 milyar 27 milyon lira olan 431 yatırım projesinin yürütüldüğünü söyledi.

431 projenin 35'inin tamamlandığını, 159'unun devam ettiğini belirten Dağlı, 171 projenin, ihale aşamasında olduğunu, 66 projenin de çeşitli nedenlerle henüz başlatılamadığını kaydetti.

Dağlı, 2024 yılı için gönderilen 3 milyar 599 milyon liranın 1 milyar 417 milyon lirasının harcandığını bildirdi.

Daha sonra çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında kaymakam ve belediye başkanlarını bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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