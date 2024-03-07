Çorum\'da yapılan uygulamada 6 ruhsatsız silah ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 6 ruhsatsız silah ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda çeşitli adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu nitelikli 16 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Adres sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hırsızın camideki yardım kutusundaki paraları çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şüpheli geçtiğimiz gün aynı camide yardım kutusundan yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.
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