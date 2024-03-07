Çorum\'da yapılan uygulamada 6 ruhsatsız silah ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi

Sinema Sanatçısı Kenan Pars'ın Vefatının Üzerinden 16 Yıl Geçti

Kenan Pars, Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından biri olarak bilinir. Usta oyuncu, yönetmen ve senarist olan Pars, 10 Mart 2008'de hayatını kaybetmiştir. Sinemaya 1953 yılında adım atan Pars, yüzlerce filmde rol almış ve birçok başarılı projeye imza atmıştır. Kendisi aynı zamanda Mask adlı film şirketini kurarak yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır. Kenan Pars, sanat hayatı boyunca birçok ödül kazanmış ve Türk sinemasına büyük katkılar sağlamıştır.