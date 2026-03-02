Çorum\'da ABD ve İsrail\'e Protesto

Çorum'da vatandaşlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Platform sözcüsü Ahmet Özdel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD emperyalizminin bölgeye hançer gibi saplandığını, İran'a yönelik saldırıların tarafların görüşme masasındayken başladığını söyledi.

Saldırı ile ABD ve İsrail'in bölgede bir savaşın fitilini ateşlediğini belirten Özdel, " Orta Doğu'da en saldırgan ve atom bombası sahibi tek güç olan siyonist İsrail'in İran'a 'atom bombası yapma aşamasındalar' gerekçesi ile ABD emperyalizmi ile birlikte saldırması tam bir sahtekarlıktır. İran'ın nükleer silah edinme ihtimalini tehdit olarak görenler, önce kendi ellerindeki nükleer silahları yok etsinler." dedi.

ABD ve İsrail'den İran halkına, devlete karşı ayaklanma çağrıları yapıldığını dile getiren Özdel, "İran işçi-emekçilerinin, halklarının emperyalistlere karşı mücadelesi, yüzyılı aşkın tarihe sahip köklü bir bilinçtir. ABD ve İsrail'in bu yaptıkları açıklama, İran emekçi halklarının yürüttüğü mücadeleyi kirletme, manipüle etme, gasbetme girişimidir. İran halkı, emperyalizme ve kovduğu şahın oğlu kukla Pehlevi'ye yanıtını net bir şekilde verecektir." diye konuştu.

Emperyalistlerin, siyonistlerin ülkelere saldırma ve işgal etme hakkının bulunmadığının altını çizen Özdel, "ABD emperyalizminin, soykırımcı İsrail'in halklara neler getirdiğini Afganistan'dan, Irak'tan, Libya'dan, Yemen'den, Suriye'den, Lübnan'dan, Filistin'den biliyoruz. Emperyalizm halklara özgürlük, demokrasi getirmez. Emperyalizmin halklara getirdiği tek şey sömürü, baskı, katliam, doğanın talanı, geleceksizlik, kadın emeği ve bedeni sömürüsü ve köleliktir." ifadelerini kullandı.

Özdel, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına bir an önce son vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.