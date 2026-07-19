Çorum'da Akraba Kavgasında Bıçaklama - Son Dakika
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Çorum'da Akraba Kavgasında Bıçaklama

Çorum\'da Akraba Kavgasında Bıçaklama
19.07.2026 23:06
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Çorum'da akraba olan E.T. ile H.T. arasında çıkan kavgada E.T. bıçakla yaralandı.

ÇORUM'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Mürsel 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen E.T. ile H.T. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda H.T., yanında bulunan bıçakla E.T.'yi karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli H.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çorum, Suç, Son Dakika

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