Çorum'da Alkol Aldığı Arkadaşı Tarafından Silahla Vurulan Kişi Yaralandı

Güncel

Çorum'da bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

Engin Can K. (26), Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi 23. Sokak'ta bulunan evde, birlikte alkol aldığı arkadaşı Bekir D. tarafından sopayla darp edildikten sonra tabancayla bacaklarından vuruldu.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Engin Can K, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polislerce evde yapılan aramada, beyzbol sopası ve sentetik ecza hapı bulundu.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.